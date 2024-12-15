الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

39 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية بغزة، اليوم الأحد، باستشهاد 39 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم 35 منهم شمالي غزة.

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد وإصابة أكثر من 15 فلسطينيًّا، إثر اقتحام قوات الاحتلال مدرسة خليل عويضة في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44930 شهيدًا و106624 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

14 آلاف شهيد ومفقود شمال غزة خلال 70 يومًا

وذكرت تقارير إعلامية الخميس الماضي، أن أكثر من 4000 شخص استشهدوا أو فقدوا منذ بدء العملية الإسرائيلية على مناطق شمالي قطاع غزة قبل 70 يومًا، في ظل تواصل الحصار ومنع دخول المساعدات.

وفي السياق ذاته أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيًّا على الأقل في مناطق بالضفة الغربية، مما يرفع أعداد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 12 ألفًا و100 شخص.

وفي وقت سابق قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: إن عدد الأسرى لا يشمل من جرى أسرهم من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق الأسرى جريمة الإخفاء القسري، إذ لا تتوفر معطيات عن عدد من اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة. 

الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف «فارس»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 11 ألفا و400 أسير معتقلون من الضفة الغربية والقدس، وبالنسبة لتقديرات عدد المعتقلين من غزة يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مُعتقل، ما يعني أن إجمالي عدد الأسرى يقترب من 15 ألف أسير، خلال عام.

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