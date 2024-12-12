الخميس 12 ديسمبر 2024
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محافظات

إعادة فتح "ملاهي" بأسوان بعد تحصيل المستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات

غلق أحد الملاهى فى
غلق أحد الملاهى فى أسوان

 نجحت جهود أجهزة محافظة أسوان فى تحصيل المستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات على أحد دور الملاهى بنطاق مدينة أسوان، وتم إعادة فتحه بصورة مؤقتة لحين انتهاء إجراءات التعامل مع قطعة الأرض المبنى عليها الملاهى.

توجيهات محافظ أسوان 

ويأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتحصيل المستحقات المالية المتراكمة لدى أصحاب المنشآت والأنشطة التجارية لما تساهم فيه من تحقيق العوائد الإيجابية للحفاظ على هيبة الدولة ومقدارتها وحقوقها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان المشددة شهدت الأيام الماضية تنظيم سلسلة من الحملات المكبرة المتتالية، والتى أسفرت عن غلق وتشميع أحد الملاهى و27 محلا بنطاق حى جنوب المدينة لمخالفتها القانون سواء فيما يتعلق بالتراخيص، مع عدم تسديد المستحقات المالية للدولة.

 وأشار إلى أن هذه الحملات شارك فيها اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، ورئيس المدينة ونواب، ورئيس حى جنوب، وشرطة المرافق، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، وتم تنفيذ هذه الإجراءات من الغلق والتشميع للمخالفات على الوجه.

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​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حملة تشميع مستحقات

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