الجمعة 13 ديسمبر 2024
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال

 في إطار جولاته الميدانية المستمرة ومتابعة سير العمل بالمصانع والشركات التابعة وخطط ومشروعات التطوير، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

تفقد المهندس محمد شيمي معرض الشركة، حيث اطلع على منتجاتها من اليايات الورقية والحلزونية وتيل الفرامل، التي تساهم في تلبية احتياجات قطاع النقل خاصة عربات قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والأتوبيسات وسيارات الركوب والنقل، بالاضافة إلى يايات المعدات والماكينات الصناعية. وأجرى جولة في مصانع وخطوط إنتاج اليايات الورقية والحلزونية وتيل الفرامل ومعمل الاختبارات الميكانيكية، وقسم الشبكة المعدنية، وقسم القطع بالليزر بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

عمليات الإنتاج في مختلف المصانع والوحدات

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الشركة حول مراحل وعمليات الإنتاج في مختلف المصانع والوحدات، وحجم الطاقات الإنتاجية من اليايات الورقية والحلزونية وتيل الفرامل والمشغولات المعدنية، وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية، وإمكانية التوسع في المنتجات الحالية وإضافة أخرى جديدة، في إطار التوجه العام نحو دعم وتوطين الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والصادرات وإحلال الواردات، بحضور عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور ممدوح عيسى رئيس مجلس إدارة شركة اليايات، والمهندس محمد حسين العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

 

القدرات الإنتاجية للمصانع وتحسين جودة المنتجات

 أكد المهندس محمد شيمي ضرورة تكثيف العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع وتحسين جودة المنتجات وتنافسيتها واستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج، وتعزيز الإنتاج المحلي من اليايات ومهمات وسائل النقل في إطار دعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وزيادة المكون المحلي في المركبات، وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير وفتح أسواق جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مزيد من التكامل والتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات، مشيرا إلى أهمية التحسين المستمر لبيئة العمل والالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية والاستدامة والاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري من خلال البرامج التدريبية لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة، معربا عن تقديره لجهود العاملين في الشركة.
 


 جدير بالذكر أن شركة اليايات تأسست عام 1958، وتعمل في مجال صناعة اليايات الورقية والحلزونية ولوازمهـا بمختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها وخاماتها للسيارات وعربات قطارات السكك الحديدية والمترو، وغيرها من المركبات والمعدات الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج تيل الفرامل.

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