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أخبار مصر

مدبولي: استثمارات ضخمة لتطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءتها

شركات الغزل والنسيج
شركات الغزل والنسيج

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج وخطط رفع كفاءة الشركات التابعة للوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام باعتبارها إحدى الركائز المهمة لتعزيز الإنتاجية الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة استكمال برامج التطوير وفق الخطط المستهدفة.

من جانبه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تمضي بخطوات جادة نحو تحسين أداء المصانع والشركات التابعة، مشيرًا إلى أن العمل يجري وفق استراتيجية متكاملة تستهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي ومواجهة أي تحديات تعوق تحقيق أهداف التطوير.

واستعرض الوزير تقريرًا شاملًا حول جهود الوزارة في تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، والذي يشمل زراعة المواد الخام مثل القطن قصير التيلة والقطن المصري، بالإضافة إلى مشروع إنتاج البوليستر. 

كما تطرق إلى خطط رفع الطاقات الإنتاجية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، موضحًا الفارق بين المستهدف قبل وبعد التطوير.

وأشار الوزير إلى الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها لتحديث جميع مصانع الغزل والنسيج ورفع كفاءتها، حيث حققت نسب التنفيذ معدلات متقدمة للغاية، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى المحلي والعالمي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل عليها، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع القطن والغزل والنسيج بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المنسوجات.

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