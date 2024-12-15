جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي كنج مريوط

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية مجتمعية خدمية، إلى منطقة كينج مريوط بغرب الإسكندرية.

ويأتي ذلك استكمالًا لمشاركة جامعة الإسكندرية الفعالة فى المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، جاء ذلك بمشاركة عدد من كليات الجامعة (الطب- طب الأسنان-الصيدلة-العلوم- التمريض- المعهد العالي للصحة العامة- معهد البحوث الطبية).

انطلاق قافلة طبية مجانية لجامعة الإسكندرية

وأشار الدكتور تامر عبد الله وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، أن تنظيم القافلة جاء بالتعاون مع مؤسسة "التطوع حياة"، موضحًا أن القافلة قامت بتقديم خدماتها الطبية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا بمنطقة الكينج مريوط ( كحلة – أبو الريش – أرض القرد – أرض الصعايدة – الوادي – مصنع الطوب – بشاري ).

وأشار الدكتور تامر عبد الله أنه تم خلال اليوم الكشف على 79 حالة جلدية، 40 حالة اطفال،34 حالة أنف واذن، 92 حالة عظام،102 حالة باطنة، 35 حالة رمد، 95 حالة اسنان بإجمالي 477 حالة بالإضافة الي توفير الأدوية المجانية وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الجامعية، وتقديم استشارات مجانية في التخصصات الطبية المختلفة.

وشاركت كلية التمريض فى فاعليات القافلة بتقديم ندوة تثقيف صحي لأهالي المنطقة عن الصحة والعافية النفسية وأنواع الضغوط النفسية والأعراض المنذرة لها وكيفية التعامل معها وكذلك الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر حيث تم عمل قياس لعدد 70 حالة لأمراض الضغط والسكر،

وشاركت كلية العلوم بفريق من قسم النبات والميكروبيولوجيا حيث قاموا بتقديم شرح لأهالي المنطقة لكيفية زراعة المشروم بالمنزل، وطريقة تصنيع السماد العضوي الطبيعي، والتوعية عن أمراض النبات، والأضرار البيئية لقطع الأشجار، كما تم تقديم خدمات توعوية وتثقيفية للمواطنين من مختلف الأعمار والأطفال من خلال قسم طب المجتمع بكلية الطب.

وفي نهاية اليوم قام أهالي المنطقة بتقديم الشكر لجامعة الاسكندرية على هذه المبادرة الإنسانية للتخفيف عن اهالي القرية خاصة الأكثر احتياجًا وتوفير الرعاية الطبية المتميزة لهم.

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