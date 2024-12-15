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رياضة

موعد مباراة فرانكفورت ولايبزيج في الدوري الألماني والقناة الناقلة

موعد مباراة فرانكفورت
موعد مباراة فرانكفورت ولايبزيج في الدوري الألماني

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش ضيفًا على نظيره فريق لايبزيج، اليوم الأحد على أرضية ملعب “ريد بول آرينا” ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني.

موعد مباراة فرانكفورت ولايبزيج 


تنطلق مباراة فرانكفورت ولايبزيج اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت ولايبزيج 


تذاع مباراة فرانكفورت ولايبزيج اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN SPORTS 5.

 

ويسعى فرانكفورت إلى الثأر من لايبزيج بعدما ودعوا بطولة كأس ألمانيا على يده، عقب الخسارة بثلاثة أهداف دون رد في دور الـ16، في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعتمد فرانكفورت على النجم المصري عمر مرموش الذي سجل 13 هدفًا وصنع 7 في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.


ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول الدوري الألماني، برصيد 27 نقطة، في حين أن لايبزيج لديه 24 نقطة في المركز الرابع.

 

وذكرت صحف عالمية أن نادي مانشستر سيتي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المصري الدولي عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

 

ووفقًا للصحفي بيت أورورك التابع لموقع “فوتبول إنسايدر” فإن نادي مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش في الفترة المقبلة.

وأشار إلى إن نادي فرانكفورت الألماني منفتح على بيع عمر مرموش في يناير لكن بمقابل مادي ما بين 50 – 60 مليون جنيه إسترليني.

وأكد المصدر ذاته أن أنظار مانشستر سيتي تحولت نحو مرموش صاحب الـ25 عامًا، بسبب نقص الخيارات الهجومية لديه منذ بيع جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم مرموش إلى فرانكفورت خلال صيف 2023 في صفقة مجانية بعد رحيله عن فولفسبورج، ويمتد عقده حتى يونيو 2027، وقد سجل اللاعب 17 هدفًا وصنع 6 أهداف في 41 مباراة بجميع المسابقات خلال موسمه الأول مع الفريق الألماني.

وخاض مرموش، 22 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم بمختلف المسابقات حتى الآن وسجل 18 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

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