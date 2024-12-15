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رياضة

موقف مرموش، التشكيل المتوقع لمباراة فرانكفورت ضد لايبزيج في الدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش

الدوري الألماني، يحل فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش ضيفًا على نظيره فريق لايبزيج، اليوم الأحد علي أرضية ملعب “ريد بول آرينا” ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني.

التشكيل المتوقع لمباراة  آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج في الدوري الألماني 

وجاء تشكيل فرانكفورت المتوقع كالتالي 

حراسة المرمي: كيفن تراب

خط الدفاع: راسموس كريستينسن - آرثر ثيات - روبين كوخ - نييلس نكونكو

خط الوسط: ماريو جوتزه - إلياس السخيري - محمود داوود  - ناثانيل براون

خط الهجوم: هوجو ايكيتيكي - عمر مرموش
 

فيما جاء تشكيل لايبزيج المتوقع كالتالي

حرسة المرمي: بيتر جولاكسي
 

خط الدفاع:  لوكاس كلوسترمان -  ويلي أوبران - لوتشاريل جيرترويدا
 

خط الوسط: بينجامين هينريش - نيكولاس سيوالد - كيفن كامبل - أنطونيو نوسا

خط الوسط الهجومي: كريستوف باومجارتنر - بينجامين سيسكو

الهجوم: لويس أوبيندا


 

موعد مباراة فرانكفورت ولايبزيج 


تنطلق مباراة فرانكفورت ولايبزيج اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت ضد لايبزيج 


تذاع مباراة فرانكفورت ولايبزيج اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN SPORTS 5.

 

ويسعى فرانكفورت إلى الثأر من لايبزيج بعدما ودعوا بطولة كأس ألمانيا على يده، عقب الخسارة بثلاثة أهداف دون رد في دور الـ16، في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعتمد فرانكفورت على النجم المصري عمر مرموش الذي سجل 13 هدفًا وصنع 7 في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.


ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول الدوري الألماني، برصيد 27 نقطة، في حين أن لايبزيج لديه 24 نقطة في المركز الرابع.

 

وذكرت صحف عالمية أن نادي مانشستر سيتي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المصري الدولي عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

 

ووفقًا للصحفي بيت أورورك التابع لموقع “فوتبول إنسايدر” فإن نادي مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش في الفترة المقبلة.

وأشار إلى إن نادي فرانكفورت الألماني منفتح على بيع عمر مرموش في يناير لكن بمقابل مادي ما بين 50 – 60 مليون جنيه إسترليني.

وأكد المصدر ذاته أن أنظار مانشستر سيتي تحولت نحو مرموش صاحب الـ25 عامًا، بسبب نقص الخيارات الهجومية لديه منذ بيع جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 

 

وانضم مرموش إلى فرانكفورت خلال صيف 2023 في صفقة مجانية بعد رحيله عن فولفسبورج، ويمتد عقده حتى يونيو 2027، وقد سجل اللاعب 17 هدفًا وصنع 6 أهداف في 41 مباراة بجميع المسابقات خلال موسمه الأول مع الفريق الألماني.

وخاض مرموش، 22 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم بمختلف المسابقات حتى الآن وسجل 18 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

 

 

 

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