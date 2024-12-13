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رياضة

مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت من ليون 3-2 بالدوري الأوروبي (صور)

آينتراخت فرانكفورت،
آينتراخت فرانكفورت، فيتو

فاز فريق ليون الفرنسي على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري في مسابقة الدوري الأوروبي على أرضية ملعب "جروباما ستاديوم".

سجل فارس شايبي هدف فرانكفورت الأول في الدقيقة 18، وتعادل ريان شرقي لفريق ليون في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني سجل ليون هدفين عن طريق فوفانا ونيوماه في الدقائق 50 و55، وقلص الفارق للفريق الألماني اللاعب المصري عمر مرموش في الدقيقة 85.

تشكيل فرانكفورت لمباراة ليون في الدوري الأوروبي

وتواجد عمر مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت أمام ليون قبل أن يشارك خلال مجريات الشوط الثاني، وجاء التشكيل الأساسي كاملًا كالتالي:

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نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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