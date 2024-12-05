محمد صلاح وعمر مرموش “ملوك” التسجيل وصناعة الأهداف في أوروبا.. مُزاحمة إنجليزية من هاري كين.. ونجم ليفربول يحطم رقم روني

شهد الموسم الحالي 2024-2025 تألقا ملفتا للثنائي الدولي المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وأوروبيًا

ومن جانبه نجح المصري محمد صلاح في تسجيل هدفين وصناعة ثالث في تعادل ليفربول 3-3 مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأربعاء.

وبات صلاح برصيد 13 هدفا متصدرا لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدف عن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وفي الإطار ذاته وصل محمد صلاح إلى 21 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز كونه صنع 8 أهداف في 14 مباراة.

وبذلك تصدر صلاح قائمة أكثر المساهمين في الأهداف سواء على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى مناصفة مع هاري كين هداف بايرن ميونخ الألماني.

ونجح الإنجليزي هاري كين في تسجيل 14 هدف تصدر بهم ترتيب هدافي الدوري الألماني "بوندسليجا" وتقديم و7 تمريرات حاسمة في 12 مباراة، بإجمالي 21 مساهمة تهديفية.

أرقام عمر مرموش في الدوري الألماني وأوروبيًا

ويحل عمر مرموش، ثالثا في هذه القائمة بـ20 مساهمة تهديفية مقسمة بين 13 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 12 مواجهة.

ويحل عمر مرموش في المركز الثاني سواء في قائمة هدافي الدوري الألماني أو بين اللاعبين الأكثر مساهمة تهديفيًا بالمسابقة خلف كين.

محمد صلاح يحطم رقم واين روني ويحقق أرقامًا تاريخية جديدة

حطم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رقما تاريخيا مسجلا باسم واين روني نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون المعتزل، في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وصنع محمد صلاح هدفًا لكورتس جونز وسجل ثنائية في تعادل ليفربول 3-3 مع نيوكاسل يونايتد الأربعاء في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل محمد صلاح إلى 15 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في 21 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.

من جانبها، ذكرت شبكة "سكواكا" العالمية عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أن صلاح بات أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل ويصنع في 37 مباراة بالمسابقة.

وكسر صلاح رقم واين روني، رغم حقيقة أن الفرعون المصري خاض 214 مباراة أقل من الفتى الذهبي.

لعب محمد صلاح 277 مباراة في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز ما بين ليفربول وتشيلسي سجل فيها 170 هدفًا وصنع 77.

على الجانب الآخر، شارك واين روني مع إيفرتون ومانشستر يونايتد في 491 مباراة سجل فيها 208 أهداف وصنع 108.

يذكر أن محمد صلاح صنع وسجل في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضد إبسويتش تاون ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وتشيلسي.

أزمة تهدد تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، تطورات أزمة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول وسبب تأخر تجديد عقد النجم المصري.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، بنهاية الموسم الحالي في صيف 2025.

وقال فابريزيو رومانو لموقع "casino.org": “ليفربول يريد مناقشة الأمر مرة أخرى ومحاولة إيجاد طريقة للمضي قدمًا لتجديد عقد محمد صلاح”.

وأضاف رومانو: "في الوقت الحالي، لم يتم التوصل إلى اتفاق مالي بشأن الراتب والمكافآت وجميع تفاصيل العقد الجديد مع صلاح. لا يُنظر إلى طول العقد على أنه مشكلة أو قضية، لكن الراتب هو موضوع رئيسي حيث شهد صلاح بالفعل عرضًا كبيرًا من الدوري السعودي رفضه ليفربول في صيف 2022".

وأكد رومانو: "الراتب لم يتحدد بعد وهذه هي المشكلة الرئيسية، وهذا هو السبب أيضًا في أننا نرى الكثير من الشائعات بما في ذلك باريس سان جيرمان".

وأنهى رومانو قائلًا: "لا يوجد أي عرض أو حتى محادثات تجري الآن بين صلاح وباريس سان جيرمان، على عكس التقارير الأخيرة".

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