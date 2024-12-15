مصدر بالأهلي: محمد الشناوي يرغب في الرحيل إلى السعودية بعد كأس العالم للأندية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن رغبة حارس مرمى الفريق، محمد الشناوي، في الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي في الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن الشناوي يتلقى حاليًا عروضًا من أندية سعودية يناقشها مع وكيله، حيث يخطط للانتقال إلى دوري روشن بعد المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية التي ستقام في يونيو القادم.

وفي سياق آخر، فجر المصدر ذاته مفاجأة مدوية، حيث أكد أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أوصت برحيل اللاعب محمود كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر أن اللجنة ترى أن كهربا قد استنفد جميع الفرص التي أُتيحت له ولم يقدم إضافة هجومية ملحوظة في الفترة الأخيرة.

كما أشار إلى رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتدعيم الخط الأمامي، مما يجعل رحيل كهربا سواء بالإعارة أو البيع النهائي هو الحل الأنسب في الوقت الراهن.

وعلى صعيد آخر، نفى المصدر داخل الأهلي ما تردد عن وجود نية لإقالة المدرب السويسري مارسيل كولر بعد الخسارة الأخيرة أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة النادي لم يناقش على الإطلاق قرارًا بهذا الخصوص، حيث يعتبر أن التعامل مع المدرب السويسري ليس مسألة لحظية أو بعد خسارة واحدة.

وأضاف أن كولر مستمر في منصبه، خصوصًا أن الفريق يواجه تحديات محلية وقارية هامة في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن كولر قرر إعادة ترتيب مسددي ضربات الجزاء في المباريات المقبلة بعد الخسارة الأخيرة أمام باتشوكا، وكذلك الخسارة في السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

كما أشار إلى تخصيص فقرة إضافية في التدريبات اليومية للفريق لتحسين تنفيذ ركلات الجزاء وتفادي الإخفاقات التي حدثت في المباريات السابقة.

ويخضع اكرم توفيق لاعب الاهلي لاشعة وفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للوقوف على اصابته التى بسببها غادر مباراة باتشوكا امس حيث تحدد الاشعة مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية.

اعتذر ثلاثي الأهلي كهربا وخالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد لزملائهم والجهاز الفني بعد اهدار ثلاث ضربات جزاء امام باتشوكا امس فى نصف نهائى كاس الانتركونتيننتال حيث تحدث الثلاثي مع زملائهم عقب المباراة وقدموا اعتذار عما حدث وتسببهم فى خسارة فرصة التأهل وايضا خسارة كاس التحدي.

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة مع خالد مرتجي نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة فى قطر وايضا عدد من اعضاء مجلس الادارة داخل مقر اقامة الفريق فى العاصمة القطرية الدوحة من اجل بحث اسباب الخسارة امام باتشوكا امس فى كاس الانتركونتيننتال حيث جاءت الجلسة بشكل ودي لمناقشة ما حدث فى المباراة واسباب خسارة فرصة التأهل الى نهائى البطولة ومواجهة ريال مدريد.

تعود بعثة الاهلي الى القاهرة اليوم الاحد قادمة من قطر بعد خسارة نصف الانتركونتيننتال امام باتشوكا المكسيكي حيث تغادر بعثة الاحمر العاصمة القطرية الدوحة ظهرًا.

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسبمر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتعود بعثة الاهلي الى القاهرة اليوم بعد خسارة الامس امام باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائى ماس الانتركونتينتال.

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