الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد الشناوي: هدفنا التتويج بكأس إنتركونتيننتال

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد فريق الأهلي لكرة القدم، أن هدف الفريق هو الفوز بكأس إنتركونتيننتال 2024.

محمد الشناوي: نحن حاضرون دائمًا في بطولة كأس إنتركونتيننتال وكل اللاعبين فخورون وسعداء بالمشاركة فيها

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر موقع الفيفا: "المشاركة في كأس إنتركونتيننتال تعني الكثير بالنسبة لنا في الأهلي، فنحن حاضرون دائمًا في هذه البطولة، وكل اللاعبين فخورون وسعداء بالمشاركة فيها، وكل تركيزنا منصب على التحدي، هدفنا هو الفوز بكأس التحدي والوصول إلى النهائي ثم الفوز باللقب في النهاية".

وعن ملعب 974 قال: "يظل هذا الأمر مهمًا بالنسبة لنا، ويسعدنا العودة، حيث تكون الأجواء رائعة دائمًا بحضور جماهيرنا".

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا أمام ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي محمد الشناوي كولر

مواد متعلقة

مدرب الأهلي: جاهزون لمباراة باتشوكا والتتويج بكأس التحدي

كولر يراجع خطة مواجهة باتشوكا بالفيديو مع لاعبي الأهلي

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لتعزيز حقوق الإنسان المصري

ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني

استقرار أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

«تم وضعه على ماسك أكسجين»، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

جمعة النصر، مظاهرات مليونية في سوريا احتفالا بسقوط نظام بشار الأسد

تعرف على أسعار السلع داخل سوق اليوم الواحد بإمبابة (فيديو وصور)

صلاح عبد الله يوجه رسالة للجمهور بعد تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

منوعات

المزيد

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق بدار للمسنين بالأردن

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نقش الحناء في المنام وعلاقتها بالاستقرار النفسي والعاطفي

أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

حكمة النبي سليمان في تعامله مع الهدهد..الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية