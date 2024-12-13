محمد الشناوي: هدفنا التتويج بكأس إنتركونتيننتال

أكد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد فريق الأهلي لكرة القدم، أن هدف الفريق هو الفوز بكأس إنتركونتيننتال 2024.

محمد الشناوي: نحن حاضرون دائمًا في بطولة كأس إنتركونتيننتال وكل اللاعبين فخورون وسعداء بالمشاركة فيها

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر موقع الفيفا: "المشاركة في كأس إنتركونتيننتال تعني الكثير بالنسبة لنا في الأهلي، فنحن حاضرون دائمًا في هذه البطولة، وكل اللاعبين فخورون وسعداء بالمشاركة فيها، وكل تركيزنا منصب على التحدي، هدفنا هو الفوز بكأس التحدي والوصول إلى النهائي ثم الفوز باللقب في النهاية".

وعن ملعب 974 قال: "يظل هذا الأمر مهمًا بالنسبة لنا، ويسعدنا العودة، حيث تكون الأجواء رائعة دائمًا بحضور جماهيرنا".

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا أمام ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

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