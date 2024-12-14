الأحد 15 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

رامي جمال بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا: كفاية على كولر كده

رامي جمال؛ فيتو
رامي جمال؛ فيتو

عبر الفنان رامي جمال عن حزنه بعد خسارة الأهلي اليوم أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وكتب رامي جمال في تدوينة له عبر حسابه على موقع إكس: “هارد لاك بس كفاية كده على المدرب قوي.. قرارات غبية”.

الأهلي يخسر أمام باتشوكا بركلات الترجيح 

وخسر الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

باتشوكا يواجه ريال مدريد في النهائي 

وضرب باتشوكا موعدا مع ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

 

 

 

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رامي جمال كولر الأهلي باتشوكا المكسيكي

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