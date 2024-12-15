ديربي مانشستر.. السيتي يتفوق على اليونايتد بالقيمة السوقية.. هالاند الأغلى.. وقصة أول مباراة في القرن التاسع عشر وتاريخ المواجهات

ديربي مانشستر، تشهد بطولة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، ديربي قوي يجمع مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة البريميرليج.

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.

القيمة السوقية للسيتي واليونايتد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق مانشستر سيتي 1.26 مليار يورو، بينما تبلغ قيمة مانشستر يونايتد 854.15 مليون يورو، ويعد إيرلينج هالاند هو الأغلى بين صفوف الفريقين بـ200 مليون يورو.

نتيجة أول ديربي بين السيتي واليونايتد

أول مباراة جمعت بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لم يكن اسما الفريقين كما هو في الوقت الراهن، بل كان مانشستر يونايتد يسمى بـ"نيوتن هيث" ومانشستر سيتي كان يسمى بـ"سينت ماركس".

ويرجع تاريخ اللقاء الأول بين الفريقين لعام 1881، وانتهى بفوز نيوتن هيث (مانشستر يونايتد) بنتيجة 3-0.

نتيجة آخر مباراة في ديربي مانشستر

وكانت آخر مباراة جمعت بين السيتي واليونايتد في كأس الدرع الخيرية بداية هذا الموسم، وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الدرع الخيرية، بعد الفوز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ستاد "ويمبلي".

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل عن طريق أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 82، فيما سجل التعادل لصالح مانشستر سيتي اللاعب بيرناردو سيلفا في الدقيقة 89.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

194 مباراة جمعت مانشستر سيتي ويونايتد في جميع البطولات آخرها كأس الدرع الخيرية قبل مواجهة الليلة.

استطاع السيتي الفوز في 62 مباراة مقابل 79 فوزا لمانشستر يونايتد وحسم التعادل 53 مباراة.

وسجل لاعبو مانشستر يونايتد 276 هدفًا مقابل 274 هدفًا للسيتي.



وعلى صعيد آخر ووفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، التقى مانشستر يونايتد ومان سيتي في 176 مباراة رسمية سابقة، فاز الشياطين الحمر في 71 مباراة، بينما حقق السيتي الفوز فى 57 مباراة، وانتهت 48 مباراة بالتعادل.

أحرز مانشستر يونايتد خلال هذه المباريات 252 هدفًا في شباك مانشستر سيتي الذي سجل 257 هدفًا، ويعد الإنجليزي واين روني نجم الشياطين الحمر السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 11 هدفَا.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا لتحقيق الفوز في مباراة الديربي لاستعادة توازنه، حيث لم يحقق إلا انتصارًا واحدًا في آخر 10 مباريات بجميع المسابقات مقابل 7 هزائم وتعادلين.

وجاءت الخسارة 0-2 أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا، لتضاعف محنة مانشستر سيتي، الذي تكمن مشكلته الأساسية في دفاعه، بعدما اهتزت شباكه 21 مرة في 9 مباريات منذ بداية نوفمبر الماضي، أي أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ويمتلك مانشستر سيتي 27 نقطة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 27 هدفًا وتلقي 21.

بينما يأمل مانشستر يونايتد تحت قيادة روبن أموريم في الفوز، بعد أن حقق فوزًا واحدًا في الدوري منذ توليه تدريب الفريق، مع تعادلين وهزيمتين في المباريات الأخيرة.

ويعاني فريق مان يونايتد الموسم الحالي، لكونه يتواجد فى منطقة الوسط بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن جمع 19 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 6 وتسجيل 19 هدفًا وتلقي 18.



ويخوض البرتغالي روبن أموريم مدرب مان يوناتيد أول تجربة له في ديربي مانشستر، منذ توليه مسؤولية تدريب الشياطين الحمر خلفًا للهولندي إريك تين هاج.

وقاد روبن أموريم مانشستر يونايتد لخطف فوز مثير من مضيفه فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على ملعب "دووسان أرينا" ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة "يوروبا ليج"، ليرفع الفريق رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع.

ويتصدر مانشستر يونايتد قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، برصيد 20 لقبًا متفوقًا على ليفربول الوصيف برصيد 19 لقب، وآرسنال الثالث بـ13 لقب بينما يتواجد السيتي في المركز الرابع بـ 10 ألقاب.





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