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رياضة

ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد يتصدر الجولة 16 من البريميرليج

ديربي مانشستر
ديربي مانشستر

يتطلع فريق مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد للفوز في لقاء الفريقين على ملعب الاتحاد بعد غد الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ16 للبريميرليج.

ديربي مانشستر 

ويحتل مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، المركز الرابع حاليا برصيد 27 نقطة من 15 لقاء، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تشاؤما قبل انطلاق الموسم الحالي، حيث يتأخر بفارق 8 نقاط خلف ليفربول، المتصدر، الذي مازال له مباراة مؤجلة.

أما مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 20 لقبا، فيقبع في المركز الثالث عشر بـ19 نقطة، وتسببت نتائجه الهزيلة في بداية مشواره بالبطولة، في الإطاحة بالمدرب الهولندي إريك تن هاج، ليتولى المدير الفني البرتغالي الشاب روبن أموريم المسؤولية خلفا له.

معاناة الفريقين 

ويعاني مانشستر سيتي من حالة انهيار على مستوى الأداء والنتائج في الوقت الحالي، حيث حقق فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا فوزا وحيدا فقط في لقاءاته العشرة الأخيرة بكافة المنافسات، مقابل 7 هزائم وتعادلين.

وجاءت الخسارة صفر / 2 أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي، أول أمس الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا، لتضاعف محنة مانشستر سيتي، الذي تكمن مشكلته الأساسية في دفاعه، بعدما اهتزت شباكه 21 مرة في 9 مباريات منذ بداية نوفمبر الماضي، أي أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ورغم ذلك، رفض جوارديولا اعتبار الفترة الحالية التحدي الأصعب في مسيرته، حيث قال "ما يحصل الآن هو سنة الحياة، أمر طبيعي. في بعض الأحيان تكون هناك فترات سيئة مع نتائج سيئة، لكننا سنواصل القتال".

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