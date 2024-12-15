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رياضة

بول بوجبا يدخل اهتمامات مانشستر سيتي لتعويض رودري

بوجبا، فيتو
بوجبا، فيتو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن وجود اتجاه داخل نادي مانشستر سيتي، للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم يوفنتوس السابق.

مانشستر سيتي يبدأ محادثات ضم بوجبا

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، فقد تواصل مسئولو مانشستر سيتي، مع المقربين من بوجبا، لمعرفة مدى اهتمامه باللعب مع المدرب بيب جوارديولا.

وأشارت إلى أن السيتي يريد ضم بوجبا، لتعويض غياب رودري، المصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

موقف بوجبا من اللعب مع مانشستر سيتي 

ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن النجم الفرنسي متردد بشأن اللعب مع مانشستر سيتي، بسبب أوقاته السيئة مع مانشستر يونايتد.

من ناحية أخرى، تشير وسائل الإعلام الإيطالية، إلى أن بوجبا سيرحل للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، أو يعود لفرنسا عن طريق مارسيليا.

وأصبح بوجبا، لاعبا حرا، بعد إنهاء عقده مع يوفنتوس بالتراضي، على خلفية أزمة المنشطات التي ضربته وإيقافه لفترة عن الملاعب.

وسيكون اللاعب الفرنسي متاحا للتدريب بداية من يناير القادم، على أن يكون متاحا للعب بعد نهاية إيقافه في مارس 2025.

 

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