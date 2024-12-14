ديربي مانشستر، قائد اليونايتد: أداء السيتي سيء وهدفنا الفوز

أكد برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، أن فريقه يجب أن يعمل على إصلاح أخطائه بدلًا من التفكير في الأداء السيئ لمانشستر سيتي، منافسه في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتتجه الأنظار إلى ملعب "الاتحاد" الأحد، حيث يتطلع البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لتذوق طعم الانتصار في ديربي مانشستر.



وكان أموريم قد حقق بالفعل فوزا كبيرا على حساب مانشستر سيتي، وذلك مع فريقه السابق سبورتنج لشبونة بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك واحدًا من آخر مبارياته كمدرب للفريق البرتغالي قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

تصريحات قائد اليونايتد عن مواجهة السيتي

وقال قائد مانشستر يونايتد: هذا لم يغير أي شيء بالنسبة لنا، وبالنسبة لوضعهم في الوقت الحالي، لأننا يجب علينا التفكير في أنفسنا.



وأضاف: نعلم جميعا أن المباراة كبيرة ولديهم لاعبين كبار وربما لم يحققوا الفوز في المباريات الماضية لكن الجميع يتوقع منهم أن يفعلوا ذلك.

وتابع فيرنانديز: علينا أن نركز على أنفسنا لأننا لم نصل إلى المستوى الذي نرغب في أن نكون عليه، لذلك لا يجب علينا التفكير في تلقي دفعة من الآخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.