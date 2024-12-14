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رياضة

ديربي مانشستر، قائد اليونايتد: أداء السيتي سيء وهدفنا الفوز

ديربي مانشستر
ديربي مانشستر

 أكد برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، أن فريقه يجب أن يعمل على إصلاح أخطائه بدلًا من التفكير في الأداء السيئ لمانشستر سيتي، منافسه في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتتجه الأنظار إلى ملعب "الاتحاد" الأحد، حيث يتطلع البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لتذوق طعم الانتصار في ديربي مانشستر.


وكان أموريم قد حقق بالفعل فوزا كبيرا على حساب مانشستر سيتي، وذلك مع فريقه السابق سبورتنج لشبونة بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك واحدًا من آخر مبارياته كمدرب للفريق البرتغالي قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

 

تصريحات قائد اليونايتد عن مواجهة السيتي 

 وقال قائد مانشستر يونايتد: هذا لم يغير أي شيء بالنسبة لنا، وبالنسبة لوضعهم في الوقت الحالي، لأننا يجب علينا التفكير في أنفسنا.

وأضاف: نعلم جميعا أن المباراة كبيرة ولديهم لاعبين كبار وربما لم يحققوا الفوز في المباريات الماضية لكن الجميع يتوقع منهم أن يفعلوا ذلك.

وتابع فيرنانديز: علينا أن نركز على أنفسنا لأننا لم نصل إلى المستوى الذي نرغب في أن نكون عليه، لذلك لا يجب علينا التفكير في تلقي دفعة من الآخرين.

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