التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير الأسواق الحضارية بالجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء التعاون مع جهاز مستقبل مصر لتوسيع نطاق الأسواق الحضارية بالمحافظة، وذلك بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتحسين تجربة التسوق للمواطنين.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها توفير تجربة تسوق حضارية من خلال إنشاء أسواق حديثة مجهزة بكافة الخدمات، تضمن سهولة الوصول للمنتجات وجودتها، والقضاء على الأسواق العشوائية والحد من التكدس المروري، وضمان وصول منتجات طازجة وبأسعار مناسبة للمستهلك، وتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط التجاري.

تفاصيل المشروع

وأعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم إنشاء أسواق إقليمية تغطي مناطق واسعة، مما يقلل من تكلفة النقل ويضمن وصول المنتجات الطازجة للمستهلكين، كما سيتم ربط الأسواق الحضارية بشبكة متكاملة تضمن توزيع المنتجات بسهولة وسرعة، وسيتم إجراء دراسات فنية ولوجستية دقيقة لتحديد مواقع الأسواق وتصميمها.

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أهمية هذه الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة. كما عبر ممثلو الجهاز عن تقديرهم لتعاون محافظة الجيزة وحرصها على تطوير البنية التحتية التجارية.

ويرى الخبراء أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال التجارة بالمحافظة، وسيساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما سيعزز من مكانة الجيزة كوجهة تجارية جاذبة.

وسيتم خلال الفترة المقبلة إجراء الدراسات اللازمة وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء الأسواق الحضارية، ومن المتوقع أن يشهد المشروع تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات القادمة.

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