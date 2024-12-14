السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير الأسواق الحضارية بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
ads

 أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء التعاون مع جهاز مستقبل مصر لتوسيع نطاق الأسواق الحضارية بالمحافظة، وذلك بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتحسين تجربة التسوق للمواطنين.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها توفير تجربة تسوق حضارية من خلال إنشاء أسواق حديثة مجهزة بكافة الخدمات، تضمن سهولة الوصول للمنتجات وجودتها، والقضاء على الأسواق العشوائية والحد من التكدس المروري، وضمان وصول منتجات طازجة وبأسعار مناسبة للمستهلك، وتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط التجاري.

 

تفاصيل المشروع

 وأعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم إنشاء أسواق إقليمية تغطي مناطق واسعة، مما يقلل من تكلفة النقل ويضمن وصول المنتجات الطازجة للمستهلكين، كما سيتم ربط الأسواق الحضارية بشبكة متكاملة تضمن توزيع المنتجات بسهولة وسرعة، وسيتم إجراء دراسات فنية ولوجستية دقيقة لتحديد مواقع الأسواق وتصميمها.

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أهمية هذه الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة. كما عبر ممثلو الجهاز عن تقديرهم لتعاون محافظة الجيزة وحرصها على تطوير البنية التحتية التجارية.

ويرى الخبراء أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال التجارة بالمحافظة، وسيساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما سيعزز من مكانة الجيزة كوجهة تجارية جاذبة.

وسيتم خلال الفترة المقبلة إجراء الدراسات اللازمة وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء الأسواق الحضارية، ومن المتوقع أن يشهد المشروع تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار جهاز مستقبل مصر توفير فرص عمل محافظة الجيزة محافظ الجيزة

مواد متعلقة

الجيزة تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية.. منع مراقبة أي معلم في مادة تخصصه.. وخصم 3 أيام من مكافأة الامتحانات في حالة غياب الملاحظ دون عذر

محافظة الجيزة تحدد القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين

الجيزة تناشد المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه قبل انقطاعها لمدة 5 ساعات

محافظة الجيزة تعلن وصول ماكينة حفر أنفاق الخط الرابع للمترو إلى محطة العريش

محافظ الجيزة يتابع انتظام سوق اليوم الواحد بإمبابة

ضبط سيارة نقل بحوزتها 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

خلال ساعات، سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين للأسبوع الثالث

اليوم، قطع المياه عن 8 مناطق حيوية بالجيزة لمدة 5 ساعات

الأكثر قراءة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بعد دخوله في غيبوبة، النشطاء يكشفون سر بكاء نبيل الحلفاوي، والمشاهير: “قوم يا صديق العمر” (فيديو)

الصحة: إغلاق مستشفيات الكعكي والحياة ومرزوق و9 معامل ومركز أشعة

رئيس الوزراء يفتتح محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية باستثمارات نصف مليار دولار

مقترح برلمانى لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية

الحبس 4 أشهر لـ كروان مشاكل بتهمة سب مذيعة شهيرة

وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض

مرحلة ما قبل التنفس الصناعي، تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

منوعات

المزيد

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

إصابة 16 شخصا في اصطدام قاربين بفلوريدا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

مصرع 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز في منزل بفنزويلا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة الكونفيدرالية المرتقبة.. الزمالك يتفوق على المصري بتاريخ لقاءات الفريقين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشرقة في المنام وعلاقته بالمرور بأزمة مادية كبيرة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (3 – 3)

مواقيت الصلاة في مصر.. أوقات اليوم وفضل الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية