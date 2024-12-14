الجيزة تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية.. منع مراقبة أي معلم في مادة تخصصه.. وخصم 3 أيام من مكافأة الامتحانات في حالة غياب الملاحظ دون عذر

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا اليوم السبت، مع مديري الإدارات التعليمية ومسؤولي لجنة إدارة امتحانات الشهادة الإعدادية.

الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

جاء الاجتماع في إطار الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في جميع مراحل العملية الامتحانية، بدءًا من توزيع الأسئلة وحتى تصحيح الأوراق ورصد الدرجات.

توصيات هامة من مدير تعليم الجيزة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات الهامة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ونجاح، من بينها:

مسؤولية الملاحظين، حيث تم تحديد المسؤولية المباشرة لمدير المرحلة في متابعة الملاحظين داخل إدارته، كما أصدر مدير تعليم الجيزة قرارا بمنع تضارب المصالح ومنع ملاحظة أي معلم لمادة تخصصه أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكيد على ضرورة حصول كل طالب على حقه ومنع أي شكل من أشكال الغش.

شروط الاعتذارات عن الامتحانات

وأوضح مدير تعليم الجيزة أنه يتم تقديم الاعتذارات عن امتحانات الشهادة الإعدادية مباشرة إلى الوزارة، مشددا على ضرورة التواصل المستمر بين الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان لحل أي مشكلات قد تطرأ، وتخصيص مراكز للتجمع في المدارس الابتدائية لتجنب الازدحام، على أن تكون من الساعة 8:30 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وأوضح عطية أنه يتم الخصم من مكافأة الامتحانات في حالة غياب الملاحظ دون عذر، مع اعتبار يوم الغياب بجزاء ثلاثة أيام، كما شدد على التأكد من جاهزية جميع الإدارات من الناحية الفنية والمالية المتعلقة بأعمال الامتحانات، بما يشمل توفير الأوراق، الأحبار، وماكينات الطباعة لضمان سير العمل بشكل سلس.

رسالة واضحة من مدير تعليم الجيزة

وأكد وكيل الوزارة على أهمية التزام جميع العاملين في العملية التعليمية بتطبيق هذه التوصيات، مشددًا على أن هدفنا الأول هو ضمان حصول الطلاب على حقهم في امتحانات عادلة وشفافة.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2025

ومن جانبها أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، 2024-2025، من خلال منصة التقديم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل بياناتهم إلكترونيًّا لاستمارة الشهادة الإعدادية من خلال الرابط الذي تتيحه علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــا.

تعليمات مهمة لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تأكد الطلاب من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة وفي حالة وجود أي أخطاء يتم إخطار المدرسة فورًا لتعديل الخطأ.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

ووجهت وزارة التربية والتعليم مديري عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم التي سجلها الطلاب والتأكد من صحة البيانات خاصة الصورة الشخصية للطالب حرصا على صحة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطالب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة طباعة كشوف (12 د) الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة.

احذر من أخطاء في استمارة الشهادة الإعدادية

وأضافت الوزارة أنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحان للشهادة الإعدادية:

1- فتح موقع تسجيل استمارة الامتحانات من هنـــا

2- الضغط على إنشاء البريد الإلكتروني الموحد، أو الضغط التسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي.

3- إضافة الرقم السري واسم المستخدم.

4- كتابة البيانات المطلوبة من الاسم رباعي والرقم القومي والمحافظة.

5- بعد الانتهاء من ملء البيانات الضغط على حفظ الاستمارة.

6- الضغط على طباعة الاستمارة.



الأوراق المطلوبة لـ كتابة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

1- صورتان من وصل دفع المصاريف.

2- أصل وصورتان من وصل رسوم التقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي.

3- 4 صور 4×6 بالزي المدرسي بخلفية بيضاء.

4- طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات.

5- طابع نقابة المهن التعليمية.

6- صورة من شهادة الميلاد.

7- ظرف يكتب عليه من الخارج ( اسم الطالب - عنوانها -الفصل- رقم التليفون).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.