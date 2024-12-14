السبت 14 ديسمبر 2024
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إدارة الهرم التعليمية: إجراء تقييمات للطلاب بدءًا من الغد

طلاب المدارس
طلاب المدارس
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أعلنت إدارة الهرم التعليمية، برئاسة خالد عبد الحميد ووكيلتها شيرين فؤاد، عن بدء إجراء تقييمات للطلاب اعتبارًا من غد الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024.

جاء هذا القرار في إطار حرص الإدارة على تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وضمان استفادة الطلاب بشكل كامل من المناهج الدراسية.

التأكيد على أهمية الحضور

وشددت الإدارة التعليمية على أهمية حضور الطلاب للفصول الدراسية خلال فترة التقييمات، محذرة من عواقب الغياب، ودعت أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارة وتوعية أبنائهم بأهمية هذه الفترة.

الإعلان على صفحات المدارس

وتم توجيه جميع المدارس التابعة لإدارة الهرم التعليمية بالإعلان عن هذه التقييمات على صفحاتها الرسمية، وذلك لضمان وصول المعلومة إلى جميع أولياء الأمور والطلاب.

وأكدت الإدارة التعليمية على أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والذي شدد على أهمية المتابعة المستمرة لأداء الطلاب.

وأوضحت إدارة الهرم التعليمية أن هذه التقييمات تهدف إلى قياس مستوى استيعاب الطلاب للمادة الدراسية، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، ووضع خطط علاجية للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، وتحفيز الطلاب على بذل المزيد من الجهد.
 

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