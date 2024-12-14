إدارة الهرم التعليمية: إجراء تقييمات للطلاب بدءًا من الغد

أعلنت إدارة الهرم التعليمية، برئاسة خالد عبد الحميد ووكيلتها شيرين فؤاد، عن بدء إجراء تقييمات للطلاب اعتبارًا من غد الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024.

جاء هذا القرار في إطار حرص الإدارة على تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وضمان استفادة الطلاب بشكل كامل من المناهج الدراسية.

التأكيد على أهمية الحضور

وشددت الإدارة التعليمية على أهمية حضور الطلاب للفصول الدراسية خلال فترة التقييمات، محذرة من عواقب الغياب، ودعت أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارة وتوعية أبنائهم بأهمية هذه الفترة.

الإعلان على صفحات المدارس

وتم توجيه جميع المدارس التابعة لإدارة الهرم التعليمية بالإعلان عن هذه التقييمات على صفحاتها الرسمية، وذلك لضمان وصول المعلومة إلى جميع أولياء الأمور والطلاب.

وأكدت الإدارة التعليمية على أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والذي شدد على أهمية المتابعة المستمرة لأداء الطلاب.

وأوضحت إدارة الهرم التعليمية أن هذه التقييمات تهدف إلى قياس مستوى استيعاب الطلاب للمادة الدراسية، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، ووضع خطط علاجية للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، وتحفيز الطلاب على بذل المزيد من الجهد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.