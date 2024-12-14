محافظة الجيزة تحدد القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين

أعلنت محافظة الجيزة عن القنوات الرسمية التي يمكن للمواطنين من خلالها تقديم شكواهم وبلاغاتهم لضمان سرعة التعامل معها وحلها.

وأكدت المحافظة أن الوسائل الرئيسية للاتصال هي:

واتساب: 01016050453

الخط الساخن: 114

البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: www.shakwa.eg

الخط الساخن للمنظومة: 16528



الطرق الرسمية الوحيدة لتلقي الشكاوى

وشددت محافظة الجيزة على أن هذه القنوات هي الطرق الرسمية الوحيدة لتلقي الشكاوى، حيث تعمل فرق عمل متخصصة على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والتعامل معها بالسرعة الممكنة بالتعاون مع الجهات المعنية.

شروط تقديم الشكوى

اسم مقدم الشكوى: يجب على مقدم الشكوى ذكر اسمه كاملًا.

الرقم القومي: يجب إرفاق الرقم القومي للمواطن.

الالتزام بالأدب العام: يجب أن تكون الشكوى بلغة مهذبة وخالية من أي ألفاظ نابية أو اتهامات غير مؤكدة.

تفاصيل الشكوى: يجب أن تكون الشكوى واضحة ومفصلة وتتضمن جميع المعلومات اللازمة للتعامل معها.



ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى استخدام هذه القنوات الرسمية لتقديم شكواهم، مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه المواطن في الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشاكل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.