السبت 14 ديسمبر 2024
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محافظة الجيزة تحدد القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين

تقديم شكوى - صورة
تقديم شكوى - صورة تعبيرية، فيتو

أعلنت محافظة الجيزة عن القنوات الرسمية التي يمكن للمواطنين من خلالها تقديم شكواهم وبلاغاتهم لضمان سرعة التعامل معها وحلها.

وأكدت المحافظة أن الوسائل الرئيسية للاتصال هي:

واتساب: 01016050453
الخط الساخن: 114
البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: www.shakwa.eg
الخط الساخن للمنظومة: 16528
 

الطرق الرسمية الوحيدة لتلقي الشكاوى

وشددت محافظة الجيزة على أن هذه القنوات هي الطرق الرسمية الوحيدة لتلقي الشكاوى، حيث تعمل فرق عمل متخصصة على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والتعامل معها بالسرعة الممكنة بالتعاون مع الجهات المعنية.

شروط تقديم الشكوى

اسم مقدم الشكوى: يجب على مقدم الشكوى ذكر اسمه كاملًا.
الرقم القومي: يجب إرفاق الرقم القومي للمواطن.
الالتزام بالأدب العام: يجب أن تكون الشكوى بلغة مهذبة وخالية من أي ألفاظ نابية أو اتهامات غير مؤكدة.
تفاصيل الشكوى: يجب أن تكون الشكوى واضحة ومفصلة وتتضمن جميع المعلومات اللازمة للتعامل معها.
 

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى استخدام هذه القنوات الرسمية لتقديم شكواهم، مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه المواطن في الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشاكل.

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