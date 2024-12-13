دعاء الجمعة، يحرص الكثيرون علي الدعاء يوم الجمعة لما في يوم الجمعة من فضل، فهو خير أيام الدنيا، كما أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها دعاء رجل مسلم إلا استجيب له، ويوم الجمعة من الأيام المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الجمعة لنصرة أهل سوريا وحقن دمائهم.

الدعاء لسوريا وأهلها

اللهم لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم الطف بأهل سوريا..

اللهم في يوم الجمعة احفظ أهل سوريا بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم وأموالهم.

اللهم ألف بين قلوب أهل سوريا، ووحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين، واجعل عليهم من يخافك ويقيم العدل بينهم، وأبعد عنهم كل طاغية وظالم.

نسألك اللهم أن تعصم دماء المسلمين وأموالهم وأن تجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن تصرف عنهم شرارهم وجميع بلاد المسلمين.

نسألك في يوم الجمعة اللهم أن يجعل لإخواننا في سوريا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهمّ إنا نسألك السلامة لأهل سوريا وبدّل خوفهم أمنا، وولّ عليهم أخشاهم لربّهم وأتقاهم له

اللهم في يوم الجمعة احفظ المسلمين في سوريا واحقن دمائهم وآمنهم في أنفسهم وأموالهم، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.

اللهم انصر إخوتنا في سوريا، اللهم ولي على بلاد المسلمين الأخيار، وادحر زمرة الأشرار، يا قوي يا عزيز يا غفار.

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ارحم إخواننا وأهلنا في سوريا، اللهم فك همهم ويسر أمرهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم اكشف عنهم البلاء، واجعل لهم مخرجا، اللهم أطعم جائعهم، وأمن خائفهم.

اللهم في يوم الجمعة كن لأهلنا في سوريا ناصرًا ومعينًا اللهم ارزقهم الأمن والأمان والسلامة والإيمان

اللهم أبرم لإخواننا في سوريا أمرا رشيدا؛ تُعِز فيه أولياءك، وتُذِل فيه أعداءك، ويُعمل فيه بطاعتك.. اللهم احفظهم بحفظك وأبدل خوفهم أمنًا وأبرم لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.





الدعاء لشهداء سوريا

اللهم انصر أهل سوريا، وارفع عنهم الظلم والطغيان، اللهم ارحم موتاهم وتقبلهم شهداء، اللهم اشف جرحاهم.

اللهم اربط على قلوب من فقدوا آباهم وأبناءهم وكل عزيز لديهم، رحماك يا رب بشعب هب لنصرة الدين، ورفع الظلم والطغيان.

اللهم تقبل موتاهم في الشهداء الأبرار، اللهم ألهم أهلهم الصبر والسلوان.

اللهم ارحمهم برحمتك يا من وسعت رحمته كل شيء، اللهم عليك بالطغاة الظلمة، اللهم زلزل عروشهم من تحت أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر.

رب ارحم شهداءسوريا جميعًا الذين قدموا إليك وحلّوا ضيوفًا بجوارك تاركين الأهل والمال والولد مدافعين عن الحق وإعلاء راية الإسلام ودحر العدو الظالم".

"يا رب أكرمهم روضة من الجنة لا يشعرون بها بغربة ولا وحشة اللهم ارحمهم واغفر لهم واعفُ عنهم وأسكنهم جنات الخلد يا رب العالمين".

"اللهم تقبلهم في جناتك واعفُ عنهم وأحسن عزاء أهلهم وزوجاتهم وأبنائهم وأجبر قلوبهم وأخلفهم خيرًا يا رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون".

"اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم أنر قبورهم بنورك ووسع لهم وأسكنهم الفردوس".

"ربي ارحم وجوهًا بشوشة فقدناها، وصدورًا رحبة ضاقت بنا الدنيا بعدها، اللهم وسع قبورهم بنعيم لا يفنى".

دعاء لأهل سوريا

- اللهم إنا نسألك السلامة لأهل سوريا.

- اللهمّ بدّل خوفهم أمنا اللّهمّ أظهر أمر الدين في أرض سوريا.

- نسألك اللهم أن تعصم دماء المسلمين وأموالهم وأن تبعدهم عن الفتن.

- نسأل الله أن يفرج هموم إخواننا، ويحفظهم من كل شر.

- اللهم بدل خوفهم أمانًا، وأظهر أمر الدين في أرضهم واجعل عليهم من يخشى الله ويقيهم الشرور.

- اللهم احفظ المسلمين في سوريا وآمنهم في أبدانهم وأموالهم. واحفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

- اللهم انزل على أهل سوريا صبرًا وثباتًا. اجعل في قلوبهم نورًا وطمأنينة من حولهم يا قوي يا عزيز، يا ولي المؤمنين، استجب لدعائنا.

- اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى، وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.

- نسألك اللهم أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

- نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ونسألك بقدرتك، التي قدرت بها على جميع خلقك، نسألك اللهم أن ترحم أهل سوريا وفلسطين.

- اللهم مدهم بمددك، اللهم ظللهم بالغمام اللهم وظللهم بملائكتك ورحمتك.

- اللهم اكشف عنهم الكرب، اللهم عجّل بالفرج، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين.

- يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ودود يا ودود. يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد يا فعالًا لما يريد.

دعاء الجمعة لنصرة أهل سوريا وحقن دمائهم

الدعاء لحكام سوريا

"اللهم كن لهم عونًا في كل ما أهمهم، اللهم انصر بهم دينك وأعْلِ بهم كلمتك، اللهم اجمع بهم كلمةَ الأُمَّةِ على الخير، وبارك لهم في مساعيهم واجعل مساعيهم فيما يقدم إليك زلفى.

اللهم حقق لهم الخير وما أراد من الخير، واصرف عنهم ما شبّه لهم أنّه خير، واجمع بهم كلمة الأمة ووحد بهم صفوفها على الخير، واجعلهم سببًا لحقن الدماء واجتماع القلوب، إنك على كل شيء قدير،

اللهم شد عضدهم ببطانة صالحة ووفقهم للصواب في القول والفعل، وارزقهم الصحة والسلامة والعافية، اللهم وفقهم لمراضيك وجنّبهم نواهيك إنك على كل شيء قدير".

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﻿ اللهم احفظ سوريا بحفظك، اللهم أدم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد، اللهم من أراد بهذا البلاد سوءًا فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا حي يا قيوم

اللهم صب الخير على سوريا صبا صبا، وأهل الخير عليها هلّا هلّا، اللهم انزل على هذه البلاد بركات السماء، وأخرج لهم من بركات الأرض".

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