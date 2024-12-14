السبت 14 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مدير مطار دمشق يعلن استئناف العمل الأربعاء المقبل

مطار دمشق، فيتو
مطار دمشق، فيتو

أعلن مدير مطار دمشق، أنيس فلوح، مساء اليوم السبت، عن  استئناف العمل في المطار يوم  الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن  قصفا جويا إسرائيليا استهدف تل منين وحفير  بمنطقة القلمون بريف دمشق.

قصف إسرائيلي على دمشق 

وفي السياق ذاته زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هارتسي هاليفي: نحن نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن إسرائيل والإسرائيليين في البلدات الواقعة في هضبة الجولان.
وادعى هارتسي هاليفي  في حديثه: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا وليست لدينا أية نية لإدارة شؤونها".

 

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي دمر 20 موقعا لفرع المخابرات الجوية في سوريا.

ومنذ قليل، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: "دمرنا قدرات تكنولوجية ووسائل للحرب الإلكترونية في سوريا".

 

انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق 

 وذكرت وسائل إعلام سورية، أمس الجمعة، أن طيران  جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 6 غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في ريفي دمشق والسويداء.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة على سوريا، استهدف فيها مخازن أسلحة الجيش السوري

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

 

جيش الاحتلال يتقدم نحو موقع تل الشحم بسوريا 

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر سورية قولها: "إن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى".

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن غارات إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون في العاصمة دمشق .

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