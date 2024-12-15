ما يصلح لك لا يصلح لغيرك، الصحة توضح طريقة اختيار السيدات لوسائل منع الحمل

أكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، أن كل سيدة بعد الولادة عليها الالتزام باستخدام وسيلة منع حمل حتى لا تفاجأ بالحمل.

كيف تختار السيدة وسيلة منع الحمل؟

وأشار إلى أنه يمكن للسيدة بعد الولادة بشهر، الذهاب لأقرب وحدة صحية ستجد كل الوسائل تنظيم الأسرة متوفرة مجانا، لافتا إلى أنه يمكنها التحدث مع طبيبة الوحدة الصحية لاختيار الوسيلة المناسبة لها، نظرا لأن كل وسيلة تختلف عن الأخرى وما يصلح لسيدة لا يصلح لغيرها.

وأكد أن استخدام وسيلة منع الحمل هو قرار اختياري طوعي للسيدات لا إجبار فيه.

وأكد الدكتور عمرو حسن ضرورة تشجيع الرجال أن يكون لهم دور في تشجيع الأسرة على استخدام وسائل منع الحمل

وأوضح أنه إذا كانت السيدة لا تستطيع تركيب وسيلة منع حمل لظروف صحية خاصة بها فيجب تشجيع الرجل على استخدام الواقي الذكري فهو أحد وسائل منع الحمل التي توفرها وزارة الصحة مجانًا في مراكز تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن الواقي الذكري من الوسائل الآمنة الفعالة ويمنع حدوث الحمل.

وتتعدد وتتنوع أشكال وسائل تنظيم الأسرة حتى تستطيع السيدة اختيار النوع المناسب لها صحيًّا.

مزايا استخدام حقن منع الحمل

وكشف أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة عن مزايا استخدام حقن منع الحمل.

وأشار إلى أن حقن منع الحمل لها نوعين أحادي الهرمون يحتوي علي هرمون البروجيسترون عبارة عن حقنة تؤخذ كل ٣ شهور بينما النوع الثاني هو ثنائي هرموني يحتوي علي الإستروجين والبروجيسترون وتؤخذ كل شهر.

الحقن من الوسائل الفعالة وبديل قوي لأقراص منع الحمل

وأكد أستاذ أمراض النساء أن الحقن من الوسائل الفعالة وبديل قوي لأقراص منع الحمل خاصة السيدات التي يمكن أن تنسي تناول قرص منع الحمل يوميا ويمكنها تناول الحقن شهريًّا.

وأشار إلى أن الحقن ليس لها آثار جانبية سوى حدوث اضطراب في الدورة الشهرية، مؤكدًا أهمية الحديث مع طبيب النساء لاختيار أفضل وسيلة تنظيم أسرة.

وسائل منع الحمل

وأكد أن أقراص منع الحمل ليس لها علاقة بالإصابة بالأورام السرطانية.

أقراص منع الحمل

وأشار أستاذ أمراض النساء والتوليد، إلى أن أقراص منع الحمل يوجد منها نوعين، الأول أحادي الهرمون البروجيسترون وتستخدمه السيدات المرضعات وهو عبارة عن قرص يوميا في نفس الساعة كل يوم حتى أيام الدورة الشهرية، ويمكن بعد انتهاء الرضاعة تناول أقراص ثنائية الهرمون.

النوع الثاني من أقراص منع الحمل ثنائي الهرمون

وأوضح أن النوع الثاني من أقراص منع الحمل ثنائي الهرمون يحتوي على استروجين وبروجيسترون تستخدمه السيدات غير المرضعة.

وأكد أستاذ أمراض النساء أن السيدة اذا كانت من أصحاب الأمراض المزمن عليها النقاش مع طبيب النساء قبل اخذ الوسيلة خاصة مرضي الضغط والسكر فلا يجب حصولهم علي أقراص هرمونية.

وكشف الدكتور عمرو حسن عن مزايا استخدام وسيلة منع الحمل كبسولات تحت الجلد وهي من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة التي يتم تشجيع السيدات على استخدامها.

مزايا استخدام كبسولة تحت الجلد

وأوضح أن كبسولة تحت الجلد تركب تحت الذراع لا تشعر بها السيدة تعطي حماية ٣ سنوات من الحمل إلا أن الكبسولة تسبب أعراضًا جانبية منها اضطراب في الدورة الشهرية، مؤكدًا أنه لا يوجد قلق منها وهي مناسبة للسيدات التي لا تتعرض للإصابة بالالتهابات كثيرًا.

هرمون البروجيسترون

وأشار أستاذ أمراض النساء إلى أن الكبسولة تصدر نوعًا هرمون البروجيسترون.

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