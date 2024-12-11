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صحة ومرأة

هل تسبب أقراص منع الحمل الهرمونية الأورام السرطانية؟ الصحة تجيب

أقراص منع الحمل،فيتو
أقراص منع الحمل،فيتو

أكد الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان، أن أقراص منع الحمل ليس لها علاقة بالاصابة بالأورام السرطانية.

أقراص منع الحمل

وأشار أستاذ أمراض النساء والتوليد، إلى أن أقراص منع الحمل يوجد منها نوعين، الأول أحادي  الهرمون البروجيسترون وتستخدمه السيدات المرضعات وهو عبارة عن قرص يوميا في نفس الساعة كل يوم حتى أيام الدورة الشهرية، ويمكن بعد انتهاء الرضاعة تناول أقراص ثنائية الهرمون.

النوع الثاني من أقراص منع الحمل ثنائي الهرمون

وأوضح أن النوع الثاني من أقراص منع الحمل ثنائي الهرمون يحتوي على استروجين وبروجيسترون تستخدمه السيدات غير المرضعة.

وأكد أستاذ أمراض النساء أن السيدة اذا كانت من أصحاب الأمراض المزمن عليها النقاش مع طبيب النساء قبل اخذ الوسيلة  خاصة مرضي الضغط والسكر فلا يجب حصولهم علي أقراص هرمونية.

وكشف الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشؤون السكان عن مزايا استخدام وسيلة منع الحمل كبسولات تحت الجلد وهي من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة التي يتم تشجيع السيدات على استخدامها.

مزايا استخدام كبسولة تحت الجلد

 

وأوضح أن كبسولة تحت الجلد تركب تحت الذراع لا تشعر بها السيدة تعطي حماية ٣ سنوات من الحمل إلا أن الكبسولة تسبب أعراضًا جانبية منها اضطراب في الدورة الشهرية، مؤكدًا أنه لا يوجد قلق منها وهي مناسبة للسيدات التي لا تتعرض للإصابة بالالتهابات كثيرًا.

هرمون البروجيسترون 

وأشار أستاذ أمراض النساء أن الكبسولة تصدر نوعًا هرمون البروجيسترون.

وكشفت وزارة الصحة عن توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا داخل الوحدات الصحية ومن أنواع وسائل تنظيم الأسرة.

 

كبسولة تحت الجلد
حبوب طوارئ
لولب نحاسي ولولب هرموني
واقي ذكري
أقراص موضعية
حبوب أحادية وحبوب مركبة
حقن أحادية وحقن مركبة.

وتنتشر الكثير من الشائعات حول وسائل منع الحمل؛ ما يسبب الخوف والقلق لدى السيدات من استخدام وسائل منع الحمل.

 

أهم الشائعات حول تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل

وكشفت وزارة الصحة من خلال حملة “حقك تنظمي” عن أهم الشائعات حول تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل.

وتستعرض “فيتو” أهم هذه الشائعات في أسئلة وأجوبة:


1.هل حبوب منع الحمل تسبب العقم؟

خطأ

وتعتبر حبوب منع الحمل آمنة وفعالة في منع الحمل مؤقتًا، ولا تؤثر على قدرة السيدة على الإنجاب في المستقبل.

2. هل اللولب يسبب السرطان؟

لا أساس لهذا الادعاء ولا تزيد اللوالب من خطر الإصابة بسرطان الرحم أو المبيضين.

 

3. هل وسائل منع الحمل تفقد الرغبة الجنسية؟

غير صحيح، ولا تؤثر وسائل منع الحمل الحديثة على الرغبة الجنسية لدى النساء.

 

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4. هل وسائل منع الحمل تسبب زيادة الوزن؟

قد تلاحظ بعض النساء زيادة طفيفة في الوزن عند استخدام بعض أنواع حبوب منع الحمل، ولكنها زيادة طفيفة لا تتعدى ٢:٣ كيلو على مدار العام.

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