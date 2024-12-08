الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم منح شهادات دراسية بالأزبكية

كيان تعليمى
كيان تعليمى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص"؛ للنصب والإحتيال على المواطنين، بمنطقة الأزبكية.
 

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان–مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

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