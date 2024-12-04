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حوادث

تجديد حبس مالك كيان تعليمي بدون ترخيص بقصد النصب في المرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس مالك كيان تعليمى "بدون ترخيص" استخدمه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالمرج 15 يوما ذمة التحقيق.

ضبط مالك كيان تعليمي بتهمة النصب

وأكدت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات ودورات تدريبية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات الكبرى وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات والاستيلاء على أموالهم.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الكيان التعليمي الوهمي (مقيم بمحافظة القاهرة)، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان – دفتر إيصال تحصيل نقدية)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنح المرج الإدارة العامة لمباحث المصنفات حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة

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