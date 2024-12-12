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الطماطم بـ 6 جنيهات والرنجة بـ 120، افتتاح سوق اليوم الواحد بدمنهور (بث مباشر)

زيارة وزير التموين
زيارة وزير التموين لمحافظة البحيرة

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، سوق اليوم الواحد أمام الغرفة التجارية بدمنهور، وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد - نائب وزير التموين والدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة والدكتور علاء ناجى- رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء أشرف صادق - رئيس الشركة القابضة للصوامع،ومحمد هدية - مدير مديرية التموين بالبحيرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

دعم وتشجيع المنتجات المحلية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني

ويهدف السوق إلى دعم وتشجيع المنتجات المحلية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية والحرف اليدوية بمحافظة البحيرة، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والأسماك والدواجن واللحوم والمخبوزات ومنتجات الألبان والخضروات الطازجة، بالإضافة للمنتجات اليدوية وذلك بالشراكة مع الغرفة التجارية، ويشارك في المعرض 25 عارضًا يقدمون منتجاتهم بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل  إلى 20%.

افتتاح المعارض التي توفر احتياجات المواطنين بالأسعار المخفضة

وتفقدت محافظ البحيرة ووزير التموين أقسام المعرض واشادت بالمعروضات، وقدمت الشكر للوزير لدعم الوزارة لمحافظة البحيرة وافتتاح المعارض التي توفر احتياجات المواطنين بالأسعار المخفضة.

 

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