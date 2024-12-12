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أخبار مصر

عبد الغفار يشهد افتتاح معرض أدوية ضمن فعاليات مجلس وزراء الصحة العرب بالعراق

د.خالد عبدالغفارخلال
د.خالد عبدالغفارخلال الافتتاح، فيتو
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شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، افتتاح معرض الأدوية، الذي يعقد ضمن فعاليات اليوم الثاني لمجلس وزراء الصحة العرب بالعراق، في دورته الـ 61.

جاء ذلك بحضور الدكتور صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة بالجمهورية العراقية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.

 

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية المشاركة التي تساهم في ترسيخ علاقات التعاون بين الدول العربية في جميع مجالاتها وقطاعاتها المشتركة، لافتًا إلى أن هذه المشاركة تعكس مدى حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

 

دعم تطوير القطاع الطبي وتحسين الخدمات الصحية

 

وقال «عبد الغفار»: إن الوزير تفقد جميع أجنحة المعرض، مؤكدًا أهميته في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والابتكارات، مما يدعم تطوير القطاع الطبي ويسهم في تحسين الخدمات الصحية، كما يُعد فرصة لعرض أحدث المنتجات والتقنيات الدوائية، مما يساعد في تلبية احتياجات السوق وتوفير حلول طبية متقدمة.

وأوضح «عبد الغفار» أن الوزير أشاد بفعاليات المجلس والمعرض، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، وإتاحة المجال لبناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز الصحة العامة ودعم التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.

أحدث التطورات في صناعة الأدوية والتقنيات الطبية

 

وأضاف «عبد الغفار» أن افتتاح معرض الأدوية يعد حدثًا حيويًّا لتعزيز الابتكار في القطاع الصحي، حيث يوفر فرصة لعرض أحدث التطورات في صناعة الأدوية والتقنيات الطبية، مما يتيح تبادل الأفكار وتعزيز الأبحاث المشتركة، كما يدعم المعرض التوعية بأهمية استخدام الأدوية بشكل آمن وفعّال.

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وتابع «عبد الغفار» أن المعرض يسلط الضوء على المنتجات الجديدة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للمرضى، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الاقتصاد من خلال فتح آفاق استثمارية جديدة للشركات المحلية والدولية، مما يعزز نمو القطاع الصحي ويدعم البنية التحتية والتقنيات اللازمة لتحقيق جودة أعلى في الرعاية الصحية.

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