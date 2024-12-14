السجن 6 سنوات لـ فكهاني ضبط بكميات كبيرة من الهيروين والأيس ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن 6 سنوات لـ فكهاني ضبط بحوزته كميات كبيرة من الهيروين والأيس ببورسعيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

احداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 4 من شهر أكتوبر من عام 2024، والمتهم فيها ف ح ف ع ا ا ويبلغ من العمر 34 عاما، ويعمل فكهاني، حيث أحرز جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الاتجار، وأحرز جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الاتجار.

محكمة بورسعيد، فيتو

تفاصيل القبض على المتهم



وشهد أحمد مسعد محمد عبد الجواد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة بورفؤاد ثاني، بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على 70 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر، و50 لفافة بلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المخدر، ومبلغ 390 جنيها، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من حصيله تجارته.

وثبت معمليا أن الـ 70 لفافة لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 26 جراما، والـ 50 لفافة لجوهر الميثافيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 4 جرامات.

الحكم بالسجن لمدة 6 سنوات

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 928 لسنة 2024 بورفؤاد ثاني، والمقيدة برقم 1502 لسنة 2024 كلي بورسعيد.

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