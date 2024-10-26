الأحد 27 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس عنصرين إجراميين بتهمة حيازة كميات من المخدرات فى الإسكندرية

مخدر الحشيش بحوزة
مخدر الحشيش بحوزة المتهمين

أمرت النيابة العامة، بحبس عنصرين إجراميين بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من المواد المخدرة، قدرت قيمتها بملايين الجنيهات.
 

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام(عنصرين إجراميين) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (850 طربة لمخدر الحشيش وزنت 85 كيلو جرام "مخبأة بمخزن سري مُعد مسبقًا أسفل السيارة" – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (6,8 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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