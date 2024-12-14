السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس عاطلين بتهمة إدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس عاطلين بالفيوم بتهمة إدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها ، وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

 

ضبط ورشتين لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم 

أكدت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة  إدارة (عاطلين) لورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

 

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن الفيوم تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بداخل الورشتين المُشار إليهما وبحوزتهما (445 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع- الخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (2,225 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

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