محافظ الإسماعيلية: اختيار مدينة المستقبل لإقامة سوق اليوم الواحد

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن اختيار مدينة المستقبل، لإقامة النسخة الثانية من مبادرة سوق اليوم الواحد يؤكد سعي المحافظة للوصول للمواطنين في المراكز والأماكن البعيدة عن المدينة، بخاصة بعد نجاح سوق اليوم الواحد الأول الذي أقامته محافظة الإسماعيلية نهاية الشهر الماضي، كما يؤكد على حرص المحافظة على رصد مشكلات المدينة والعمل على حلها.



عقد اجتماع لمناقشة الاستعدادات لسوق اليوم الواحد

وعقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بسوق اليوم الواحد، والذي من المقرر إقامته بمدينة المستقبل.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، م. نادية سليمان مدير تنفيذي بمديرية الطرق والنقل، عبد العزيز البعلي نائب مركز ومدينة الاسماعيلية، مها السيد نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وعبد الصمد سليم رئيس لجنة خدمات المستقبل.

موعد افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة المستقبل

وأشار محافظ الإسماعيلية، خلال اجتماعه،لمتابعة التجهيزات الخاصة بسوق اليوم الواحد، والمقرر افتتاحه الجمعة بعد القادمة، إلى استمرار توفير السلع من المنتجين إلى المستهلكين مباشرة وبدون الحلقات الوسيطة، مما يتيح بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.



توفير السلع بأسعار مخفضة

وخلال الاجتماع أوضحت شيماء عمر مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، أن سوق اليوم الواحد في الإسماعيلية، يوفر عددًا كبيرًا من السلع الأساسية (زيت، سكر، أرز) بأسعار مخفضة.

توفير كميات من البقوليات

وأضافت أنه سيتم توفير كميات كبيرة من البقوليات والخضر والفاكهة، وتوفير سيارات مخصصة لعرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى بعض المعروضات التي تلبي حاجة المواطنين المختلفة.

وكلَّف محافظ الإسماعيلية السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة التجهيزات الخاصة بسوق اليوم الواحد بالإسماعيلية؛ تمهيدًا لافتتاحه، مشيرًا إلى أن سوق اليوم الواحد يأتي ضمن تكليفات الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة وأن المبادرة لها تأثيرها الإيجابي المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وتتميز أيضًا بسهولة تنفيذها، مشيرًا إلى مشاركة العديد من الجهات بمعروضاتها خلال سوق اليوم الواحد.



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