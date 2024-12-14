السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

حروق بنسبة 30%، نص التقرير الطبي لشخص حاول إنهاء حياته حرقا في المرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

كشف التقرير الطبي لشخص مريض نفسي حاول التخلص من حياته بحرق نفسه والذي تسلمته نيابة المرج، عن حجم إصابته.


وجاء في التقرير أن إصابات الرجل تركزت في الوجه واليدين بنسبة 30 في المائة وجارٍ علاجه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بإقدام شخص على سكب مادة تساعد على الاشتعال على نفسه ثم أشعل النار في نفسه في محاولة للتخلص من حياته.


وعلى الفور أسرع الأهالي إلى إنقاذه، وأبلغوا قوات الأمن التي حضرت بصحبتها سيارة إسعاف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة المرج غرفة عمليات النجدة أمن القاهرة

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