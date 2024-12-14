حروق بنسبة 30%، نص التقرير الطبي لشخص حاول إنهاء حياته حرقا في المرج

كشف التقرير الطبي لشخص مريض نفسي حاول التخلص من حياته بحرق نفسه والذي تسلمته نيابة المرج، عن حجم إصابته.



وجاء في التقرير أن إصابات الرجل تركزت في الوجه واليدين بنسبة 30 في المائة وجارٍ علاجه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بإقدام شخص على سكب مادة تساعد على الاشتعال على نفسه ثم أشعل النار في نفسه في محاولة للتخلص من حياته.



وعلى الفور أسرع الأهالي إلى إنقاذه، وأبلغوا قوات الأمن التي حضرت بصحبتها سيارة إسعاف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.