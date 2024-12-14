السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

سقوط 12 عنصرا إجراميا للإتجار بالمواد المخدرة في الشرقية ودمياط

سقوط 12 عنصرا إجراميا
سقوط 12 عنصرا إجراميا للاتجار بالمواد المخدرة، فيتو

ألقى ضباط مكافحة المخدرات القبض على  12 عنصرا إجراميا للاتجار بالمواد المخدرة فى محافظتى الشرقية ودمياط.

 وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كان ضباط مكافحة المخدرات قد شنوا حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابى ضم 3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 3 فرد محلى- عدد من الطلقات) فى محافظة دمياط.
 

اقتحام أوكار لتجارة المخدرات 

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية" لهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم ( 3,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 17 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

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وفى مديرية أمن الشرقية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية" لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (9
كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات – سلاح أبيض)، وضبط عنصر إجرامى وبحوزته (12,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.

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