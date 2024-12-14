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حوادث

قدم المجني عليه تكشف جريمة قتل سائق ودفنه بمقابر الخليفة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

حصل موقع فيتو علي تفاصيل معاينة النيابة العامة لمسرح جريمة مقتل سائق علي يد عاطلين بغرض السرقة ودفنه في مقابر الخليفة. 

وبالمعاينة التي أجرتها النيابة العامة تبين أن مسرح الجريمة عبارة عن قطعة أرض حوش مدافن بالمنطقة الرابعة بمدافن الطحاوية، بها سور ارتفاعه 2 متر ونص تقريبا، ومثبت به يافطة مدون عليها مدفن المغفور له المرحوم عبد الحميد سليم بك، والسور له بابان كل منهما ذو ضلفتان معدنيتان يفتحان للداخل.

وأضافت المعاينة أن حوش المدافن عبارة عن 150 مترا تقريبا، وتبين أن جثة المجني عليه مدفون في الأرض الترابية على مقربة من نهاية السور على يمين الداخل، ولا يظهر من جثته سوى قدمه  اليسرى، فتم استخراج الجثة بمعرفة التربي، وتبين أنه مدفون على مسافة نص متر تقريبا.

وقضت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإحالة أوراق عاطلين متهمين بقتل مواطن وسرقة سيارته في منطقة الخليفة الي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. 

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مقتل سائق مقابر الخليفة الخليفة

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