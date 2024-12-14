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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بقتل عامل بسبب خلافات بينهما في النهضة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل متهم بقتل عامل، بسبب خلافات قديمة بينهما في منطقة النهضة 15 يوما على ذمة التحقيق.


البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة النهضة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات قديمة بينهما اقدم فيها المتهم علي طعن المجني عليه طعنات نافذة أسقطته غارقا في دمائه.


عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جنح السلام منطقة النهضة قسم شرطة النهضة

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