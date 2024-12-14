تجديد حبس عاطل بتهمة قتل نجلة زوجته في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل متهم بقتل نجلة زوجته وإصابة أشقائها بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.



البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول 3 أطفال أشقاء بنتين وولد مصابين بسحجات وحروق إلى أحد المستشفيات ووفاة أحداهن بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة طفلة عمرها 8 سنوات واصابة شقيقتها 5 سنوات وشقيقها بعد التعدى عليهم بالضرب على يد زوج والدتهم بمعاونة الأم.

وبإجراء التحريات تبين أن الأم انفصلت عن زوجها والد الأطفال وتزوجت من المتهم، وفى يوم الواقعة تعديا على الأطفال بالضرب بسبب لهوهم بصوت عالى، فتوفيت الطفلة الكبرى وأصيب شقيقيها، وألقى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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