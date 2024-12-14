يوم ساخن جدا بساحات القضاء.. إسدال الستار على قضية مقتل جواهراجي بولاق أبوالعلا.. هدير عبد الرازق أمام الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة.. ومحاكمة بلوجر شهير في دهس مواطن بالتجمع

تشهد المحاكم الجنائية اليوم السبت عددا من القضايا المهمة والتي شغلت الرأي العام مؤخرا.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز محاكمات اليوم كالتالي:

الحكم على المتهم بقتل جواهرجى بولاق أبو العلا

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة المستشار إبراهيم محمد الميهى، وعضوية المستشارين هشام محمود صبحى وعبدالله سلام، حكمها على المتهم بقتل جواهرجى داخل محله فى بولاق أبو العلا ، بعد إحالة أوراقه لفضيلة مفتى الجمهورية وتحديد جلسة 14 ديسمبر 2024 للحكم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل جواهرجى بولاق".

وقال ممثل النيابة العامة المستشار أحمد مروان، فى مرافعته يوم صدور الحكم: “نقف اليوم فى المحراب المقدس عازمين على القصاص للمجنى عليه، نسوق اليوم لكم مثالا لأسوء ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من خلق وحال وحياة، جئنا اليوم بصحائف دعوانا حتى تترسخ عقيدتكم وتطمئن قلوبكم باليقين فأنتم خير ملاذ للمجتمع وسندا للعدل فى البلاد”.

محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

تواصل محكمة جنح الاقتصادية، اليوم، نظر محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التى بثتها البلوجر هدير عبد الرازق تتضمن محتوى وهى ترتدى الملابس الداخلية بشكل مثير وتحرض على الفجور.

تنظر محاكمة بلوجر شهير بتهمة دهس مسن

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، محاكمة البلوجر يوسف رسلان بتهمة دهس مسن خلال قيادته سيارته في منطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن وفاته.

محاكمة 22 متهما بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإدارى للإخوان".

وجاء فى أمر الإحالة: أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدرارى للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

ثانيا: المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.

ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب عمليات إجرامية.

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