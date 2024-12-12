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حوادث

إحالة أوراق عاطلين للمفتي بتهمة قتل شاب وسرقة سيارته في الخليفة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق عاطلين متهمين بقتل مواطن وسرقة سيارته في منطقة الخليفة الي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. 


وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتا النية وتفكرا بروية وعقدا العزم المصمم على قتله، فأعدا مخططًا ورصدا المجني عليه في مكان أيقنا مروره به واستوقفاه بالطريق العام.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفرا بالمجني عليه حتى باغته الأول في غفلة من أمره بأن أطبق بساعده على عنقه وأسرع الثاني إلى توثيقه برباط حول عنقه قاصدين إزهاق روحه، فوقع مغشيا عليه فظنا مقتله وحملاه لصندوق أمتعة السيارة وقاداها باحثين عن مكان للتخلص من الجثة.


وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين القيا المجني عليه عقب وفاته في مكان بعيد وسرقا  سيارته وفرا هاربين.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة الخليفة النيابة العامة

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