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حوادث

قرار قضائي جديد بشأن كروان مشاكل في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين، تأجيل نظر معارضة التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 18 يناير.

استئناف كروان مشاكل علي حكم حبسه

وكان دفاع المتهمين قد تقدم باستئناف على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة كروان مشاكل بالحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بنشر الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي في المقطع الشهير بفيديو المطبخ.

وكانت الأجهزة الأمنية، رحلت التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج، محل القبض عليه أثناء اختبائه بالمحافظة، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حماده المحبوسة حاليًّا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

 

 

 

 

القبض على كروان مشاكل والمذيعة إنجي حماده

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى “سماح. ح” الشهيرة بـ إنجي حماده لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حماده التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

 

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