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أخبار مصر

القومي للبحوث يعلن عن رحلات عمرة اقتصادية بالتقسيط على 6 شهور (صور)

العمرة
العمرة
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أعلنت جمعية تيسير الحج والعمرة، التابعة لأكاديمية البحث العلمي ومقرها المركز القومي للبحوث، عن تنظيم رحلة عمرة اقتصادية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية المصرية.

تفاصيل برنامج العمرة التابع للمركز القومي للبحوث

ويوفر البرنامج إقامة في فنادق ذات مستوى جيد في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مثل فندق بلازا إن أحد وفندق شركاء الخير أو ما يماثلهما، وتشمل الرحلة تذاكر طيران على خطوط مصر للطيران، بالإضافة إلى وسائل نقل داخلية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتستمر الرحلة 15 يومًا، تبدأ في 27 شعبان وتنتهي في 10 رمضان.
 

 

 

أسعار برنامج العمرة التابع للمركز القومي للبحوث

وتبدأ الأسعار من 51,000 جنيه مصري للشخص في الغرفة الرباعية، وتصل إلى 64,000 جنيه مصري للشخص في الغرفة الثنائية، وتوفير ميزة التقسيط لمدة 6 أشهر.

ويشمل البرنامج العديد من الخدمات، مثل:  تأشيرة العمرة الإلكترونية، زيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشرفين متخصصين طوال فترة الرحلة، تأمين طبي لكل معتمر، وهدايا وكتب مناسك.
 

شروط الحجز في برنامج العمرة التابع للمركز القومي للبحوث

سداد 50% مقدم من قيمة البرنامج قبل موعد السفر بـ 20 يوم.
موافقة جهة العمل على تقسيط المبلغ المتبقي.
جواز سفر ساري لمدة عام على الأقل.
شهادة تطعيم ضد التهاب السحايا.

 

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