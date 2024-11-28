القومي للبحوث يطلق قافلة طبية مجانية للمواطنين بالجيزة (صور)

أطلق المركز القومي للبحوث قافلة طبية مجانية إلى الوحدة الصحية بكفر نصار بمحافظة الجيزة، في إطار حرص المركز القومي للبحوث على خدمة المجتمع وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".

خدمات طبية متكاملة بالقافلة الطبية للقومي للبحوث

وشهدت القافلة، التي جاءت تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية، تقديم خدمات طبية متنوعة لعدد كبير من المواطنين. ضمت القافلة نخبة من أطباء المركز في مختلف التخصصات، مثل الأطفال، الرمد، أمراض النساء والتوليد، الباطنة، الجلدية، المخ والأعصاب، وطب الفم والأسنان. كما تم تجهيز عيادات متنقلة متكاملة لتقديم خدمات الفحص والعلاج اللازمة للمرضى.

واستقبل أهالي قرية كفر نصار القافلة الطبية بحفاوة بالغة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها نحو 2250 مواطنًا، الذين حصلوا على الكشف الطبي والعلاج والأدوية اللازمة مجانًا.

دور المركز القومي للبحوث في خدمة المجتمع

وتؤكد هذه المبادرة على دور المركز القومي للبحوث المحوري في خدمة المجتمع المصري، وتقديم الدعم الطبي للفئات الأكثر احتياجًا. كما تعكس التزام المركز بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مجال الرعاية الصحية والتنمية المستدامة.

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