توجيهات هامة من مديرية تعليم 6 أكتوبر لرفع مستوى الطلاب (صور)

قامت فاتن مدكور، مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، بزيارة تفقدية لمدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي، بهدف متابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على جودة الأداء التربوي والإداري بالمدرسة.

رافقها خلال الزيارة كل من عباس الجنزوري، موجه أول الرياضيات، وفهيمة زيتون، موجه أول اللغة الإنجليزية، وجيهان محمود، مدير قسم الاتصال السياسي بالإدارة.

استهدفت الزيارة الوقوف على عدد من النقاط المحورية، أبرزها: مراجعة سجلات القرائية وقياس مدى التحصيل الدراسي للطلاب، بالإضافة إلى فحص سجلات التقييمات الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر.

توجيهات مدير تعليم أكتوبر

وقامت المدير العام بمناقشة تقارير الأداء مع المعلمين ومراجعة خططهم التدريسية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشارت خلال حديثها مع فريق العمل إلى ضرورة التركيز على مخرجات التعلم، مؤكدة أن تحقيق التميز التعليمي يبدأ بقياس مستوى الطالب بشكل دوري ومتابعة تحصيله الدراسي، كما وجهت بضرورة تنويع أساليب التقييم لتشمل اختبارات تطبيقية ومهارية تعكس فهم الطالب واستيعابه.



وقد أبدى الحضور، من معلمين وإدارة المدرسة، تفاعلهم الإيجابي مع توجيهات مدير الإدارة، معربين عن التزامهم بمواصلة العمل الجاد للارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والتربوي.

وفي ختام الزيارة، أثنت فاتن مدكور على الجهود المبذولة من قبل العاملين بالمدرسة، وشددت على أهمية التعاون المستمر بين الإدارة التعليمية والمدارس لتحقيق أفضل النتائج وضمان بيئة تعليمية مثالية للطلاب.



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