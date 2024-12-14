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سياسة

خبير استراتيجي: الأزمة السورية دخلت مرحلة شديدة الخطورة مع تزايد النفوذ التركي والإسرائيلي

الدكتور أحمد يوسف،
الدكتور أحمد يوسف، فيتو

 قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، إن الأزمة السورية قد أصبحت أكثر تعقيدًا وخطورة في ظل التغيرات السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد.

وقال يوسف إن تولي التنظيمات المسلحة السلطة في سوريا قد زاد من تعقيد الوضع، حيث أن هذه التنظيمات تمارس الإرهاب وتستغل الوضع الراهن لمصلحتها، وهو ما يعكس أن النظام الحالي ليس أفضل من النظام السابق.

 

الأطماع التركية والإسرائيلية في الأراضي السورية

 وأضاف الدكتور أحمد يوسف لـ فيتو له أن سيطرة التنظيمات المسلحة على الحكم في سوريا تعني بالضرورة زيادة النفوذ التركي، الذي يطمع في الأراضي السورية، بالإضافة إلى الأطماع الإسرائيلية.

 

وأشار إلى أن إسرائيل قد استغلت الوضع الراهن في سوريا وألغت اتفاقية 1974، مما سمح لها بالتحرك بحرية في الجولان، حيث قامت باحتلال جبل الشيخ ودمرت القوة العسكرية السورية.

 

موقف الفصائل المسلحة في سوريا غامض وعلاقات مشبوهة مع إسرائيل

 وأوضح يوسف أن موقف الفصائل المسلحة في سوريا غامض، مشيرًا إلى وجود اتصالات وعلاقات مع اسرائيل بين بعض هذه الفصائل مثل جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام. 

وأضاف أن هذه التنظيمات تدعي تبني قيم المساواة والحقوق، ولكن في الوقت نفسه تمارس العنف والتنكيل وتصفية الحسابات ضد الآخرين. 

وقال يوسف إن هذا الوضع يعكس خطرًا داهمًا يهدد وحدة سوريا، بالإضافة إلى محاولات الأكراد الانفصال، مما يفاقم الأزمة ويؤدي إلى تدمير القوة العسكرية السورية.

 

الشرق الأوسط في مأزق شديد

وتابع يوسف أن التوازنات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط قد اختلت نتيجة ما يحدث في سوريا، حيث أصبحت إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة المشهد، بينما تراجعت كل من إيران وروسيا. 

وأشار إلى أن المنطقة مقبلة على شرق أوسط جديد يلبي مطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو. 

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سوريا التنظيمات المسلحة تركيا إسرائيل الجولان

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