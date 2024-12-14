المشدد 15 سنة لعصابة تجارة المخدرات واستعراض القوة والبلطجة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة حيازة المواد المخدرة وأسلحة نارية واستعراض القوة واستخدام البلطجة بمنطقة السلام.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص، أسلحة نارية و بندقية خرطوش، وطلقات لذات العيار دون تراخيص بحيازتها أو إحرازها.

وأسندت النيابة للمتهمين،استعراض القوة بأن قاوما بالعنف موظف عام وهو فرد شرطة، وذلك أثناء تأديته وظيفته وقت ضبط المتهمين أن استخدموا القوة والعنف ضده أثناء ضبطهما.

وكان قسم شرطة السلام تلقي معلومات تفيد بحيازة تشكيل عصابي مواد مخدرة واسلحة نارية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 متهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم وضبط بحيازتهم الحشيش المخدر، وأسلحة نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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