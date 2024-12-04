سقوط 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء والإسكندرية بحوزتهم مخدر الحشيش بـ 12 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء والإسكندرية وبحوزتهم 152,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش وقدرت قيمتها المالية بأكثر من 12 مليون جنيه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية ) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظتي ( جنوب سيناء – الإسكندرية ).



سقوط 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء والإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (152,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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