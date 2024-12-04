الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء والإسكندرية بحوزتهم مخدر الحشيش بـ 12 مليون جنيه

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

ضبطت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء والإسكندرية وبحوزتهم 152,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش وقدرت قيمتها المالية بأكثر من 12 مليون جنيه.
 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية ) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظتي ( جنوب سيناء – الإسكندرية ).
 

سقوط 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء والإسكندرية

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم  (152,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

 

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابي بتهمة تهريب كبتاجون بـ 40 مليون جنيه

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات مخدر الحشيش متجرى المواد المخدرة عناصر اجرامية

مواد متعلقة

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابي بتهمة تهريب كبتاجون بـ 40 مليون جنيه

الأمن يكشف حقيقة تحويل شقة لإيواء اللاجئين المخالفين في مدينة نصر

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة سائق وراكبه بسبب خلاف على أجرة التوصيل

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

القبض على صاحب شركة و3 من أشقائه باعوا مقابر وهمية للمواطنين

حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الإسكندرية

ضبط 47 فرد خرطوش و22 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

الأكثر قراءة

سر غياب مصطفى شوبير عن بعثة الأهلي المتوجهة إلى جنوب إفريقيا

بشرى سارة للوافدين في الكويت

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته، ودعوات لإعدامه

التعليم تكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني

اعترافات صادمة للأب المتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

حفر 3 آبار جديدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

1575 جنيهًا فقط لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة فرض الأحكام العرفية.. معلومات عن رئيس كوريا الجنوبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالأزهر: الرسول نهى عن التمييز بسبب الإعاقة.. وهذه حقوق ذوي الهمم في الإسلام

تعرف على حكم قطع صلة الأرحام وجزاء قاطعها في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية