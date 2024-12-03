الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

إحالة سيدتين بتهمة حيازة مخدر البودر في السلام للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة السلام بإحالة سيدتين بتهمة حيازة كمية من مخدر البودر، بلغت قيمته المالية 5 ملايين جنيه إلى محكمة الجنايات.

ضبط سيدتين بتهمة تجارة البودر المخدر في السلام

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام سيدتين، لإحداهما معلومات جنائية، بالاتجار في مخدر البودر، وترويجه على عملائهما متخذتين من دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر البودر، وزنت 2 كيلو جرام، وطبنجة، وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض، وميزان حساس.

وتقدر القيمة المالية  لـ للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5 ملايين جنيه.

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نيابة السلام محكمة الجنايات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قسم شرطة اول السلام

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