السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدرات بالموسكي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة 10 طرب حشيش بمنطقة الموسكي.

وكان قسم شرطة الموسكي تلقى معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على سائق وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 طرب من الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالي حصيلة تجارته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الموسكى الحشيش المخدر

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