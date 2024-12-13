الأمن يواصل ضرباته ضد المتاجرين بمخدر اغتصاب الفتياتGHP، ضبط مصنع يديره أجنبى لتصنيعه وسقوط عصابة الـ 8، التحقيقات: المتهمون خططوا لتصديره خارج البلاد ( صور)

يتصدر مخدر اغتصاب الفتيات المعروف بـ GHP، قائمة الأخطر فى مصر خلال عام 2024، وتنبهت وزارة الداخلية إلى خطورته وعملت على تجفيف منابعه والتى كانت بدايته بلجوء بعض الخارجين على القانون إلى ترويجه داخل البلاد ثم تطور الأمر إلى محاولة تصنيعه وترويجه بالداخل والخارج.

وتعمل وزارة الداخلية من خلال كافة أجهزة الأمن المعنية، على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط المخالف للقانون وكان أشهرهذه القضايا قضية المذيعة الشهيرة التى شاركت فى ترويجه، واليوم الجمعة نجحت وزارة الداخلية فى توجيه ضربة أمنية قاصمة بعد أن تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع مخدر اغتصاب الفتيات.

وكشفت التحقيقات، عن اتخاذ تشكيل عصابى يتزعمه أجنبى من أحدى المناطق بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه فى أنشاء مصنع لتصنيع المواد والأقراص المخدرة والمعروفة إعلاميا بـ "مخدر اغتصاب الفتيات".

"مخدر اغتصاب الفتياتGHP"

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن اعتزام تشكيل عصابى يضم (8 عناصر إجرامية - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "موجود خارج البلاد") تصنيع الأقراص والعقاقير المخدرة والاتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد.

طرق تهريب العقاقير المخدرة خارج البلاد

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين خططوا لتهريب العقاقير المخدرة خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص باثنين منهم كائن بإحدى الدول.

ضبط تشكيل عصابي لتصنيع الأقراص المخدرة



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل بنطاق محافظات ( القاهرة- الجيزة – الغربية ).. وبحوزتهم (زجاجة بداخلها سائل GHP – كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب - كمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئــــة - ماكينة تعبئة - 2 جهاز تغليــــف - مبالغ ماليــة "محلية أجنبية" من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 9 ملايين جنيه ).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ماذا تعرف عن “مخدر اغتصاب الفتيات GHP”؟

“مخدر اغتصاب الفتيات GHP” هو نوع من أنواع المخدرات التي تستخدم للمساعدة في تنفيذ الاعتداء الجنسي، وتنتج عنه تأثيرات فسيولوجية أو ذهنية مؤقتة، أو كليهما، تجعل الأفراد غير قادرين على بذل أي جهد، وغير قادرين على القيام بردة الفعل الطبيعية تجاه تهديد معين قد يواجهونه.

وكشفت تقارير طبية متخصصة، أن مخدر الاغتصاب قد تتناوله الضحية عن طيب خاطر لأغراض ترفيهية، أو قد يتم تقديمه بطريقة سرية، حيث عادة ما يتم إذابته في عصير مركز أو مشروب كحولي.

أما فيما يتعلق بتأثير العقار على الجهاز العصبي؛ فعقار الاغتصاب يبطئ النشاط في الجهاز العصبي المركزي، ما يجعل المستخدمين يشعرون بالنعاس وربما الحيرة، وهو سائل عديم اللون والرائحة.

في الجرعات المنخفضة، يمكن أن يسبب العقار الغثيان والقيء، وفي الجرعات الكبيرة، يمكن أن يسبب فقدان الوعي، والنوبات، وصعوبة الرؤية، وعدم القدرة على تذكر ما حدث عند التخدير.

وتتمثل الأعراض الجانبية للعقار في زيادة الهلاوس، والدخول في غيبوبة، والتأثير سلبا على مركز التنفس، فضلا عن دوار وصرع وقيء شديد، ويصنف العقار ضمن مجموعة من المستحضرات الدوائية، التي يستخدمها مرتادو الحفلات الليلية، بغرض السهر ومنح الشعور بالهلوسة والنشوة إلى جانب غياب العقل لفترة، حيث يفقد متعاطوه الذاكرة القصيرة للحظات.

وقال متخصص فى الشأن الطبى: إن هذا المخدر يستخدم في ارتكاب جرائم الاغتصاب وتنويم الضحايا لساعات طويلة من 10 إلى 16 ساعة، ويجب أن يتوفر فقط في المستشفيات بإشراف من الطبيب المعالج".

مخدر شيطانى يهرب من خارج البلاد

وكشفت التحقيقات الأجهزة الأمنية، أن هذا المخدر هو مركب طبى يهرب من الخارج إلى داخل البلاد ويتم ترويجه عبر منصات التواصل الاجتماعى أو بعض الـ موديل أو الـ بلوجر، ويستهدف طبقة أبناء الذوات فقط نظرًا لارتفاع ثمنه، وينشط ترويجه فى الحفلات وأماكن السهر والساحل الشمالى والمناطق الراقية مثل التجمع الخامس ومدينة نصر و6 أكتوبر والشيخ زايد.

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