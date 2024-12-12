الخميس 12 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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نجحت قوات حرس الحدود في توجيه ضربات جديدة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

تكثيف أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق

 

حيث قامت قوات حرس الحدود بضبط كميات من مخدر الحشيش والبانجو والهيدرو والكوكايين والأقراص المخدرة وعدد من الأفدنة لنبات الهيدرو، من خلال تكثيف أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الدوريات والحملات المكبرة للبحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة بشمال ووسط وجنوب سيناء حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على منابع زراعة وتصنيع المواد المخدرة.

إحباط العديد من محاولات التنقيب عن خام الذهب

 

وتمكنت من ضبط عدد من الأسلحة والطلقات من مختلف الأعيرة، وإحباط العديد من محاولات التنقيب عن خام الذهب بعد تنفيذ عددًا من المداهمات والدوريات المشتركة.

كما نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات عبر الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك بعد تكثيف أعمال جمع المعلومات وتكثيف المداهمات والدوريات على الطرق والمسارب المؤدية لخط الحدود الدولية.

إحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلًا ونهارًا لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة المصرية.

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